Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев на полгода
17 октября 202310:37
Сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев сроком на полгода. Этот вопрос обсуждается с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».
По его мнению, такие контракты будут востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, а нововведение позволит избежать новой волны мобилизации.
«У мужчин 40-50 лет есть свои обязательства, которые не сравнимы с обязательствами молодых людей. Для них полугодовой контракт — выход из ситуации. И они готовы за эти полгода совершить то, что другие вряд ли смогут», - сказал Рогозин.
Ранее В Генштабе России заявили, что новая мобилизация в стране не планируется. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru