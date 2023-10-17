Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев на полгода

По его мнению, такие контракты будут востребованы среди мужчин в возрасте от 40 до 50 лет, а нововведение позволит избежать новой волны мобилизации.

«У мужчин 40-50 лет есть свои обязательства, которые не сравнимы с обязательствами молодых людей. Для них полугодовой контракт — выход из ситуации. И они готовы за эти полгода совершить то, что другие вряд ли смогут», - сказал Рогозин.

Ранее В Генштабе России заявили, что новая мобилизация в стране не планируется. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

