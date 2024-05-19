Актер Олег Зимин умер в 64 года

Причина смерти не названа. Информация о дате и месте прощания появится позже.

Зимин работал в театре «Поколение» с 2006 года. Он запомнился зрителям по спектаклям «Гусарская баллада», «Женитьба Бальзаминова», «Последнее испытание» и другим постановкам.

Ранее в возрасте 77 лет умер актер и режиссер, народный артист России Олег Леваков. Он снялся в более чем 80 фильмах и сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», отмечает «Радиоточка НСН».

