Актер Олег Зимин умер в 64 года
Российский актер Олег Зимин ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщила пресс-служба московского театра «Поколение».
Причина смерти не названа. Информация о дате и месте прощания появится позже.
Зимин работал в театре «Поколение» с 2006 года. Он запомнился зрителям по спектаклям «Гусарская баллада», «Женитьба Бальзаминова», «Последнее испытание» и другим постановкам.
Ранее в возрасте 77 лет умер актер и режиссер, народный артист России Олег Леваков. Он снялся в более чем 80 фильмах и сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru