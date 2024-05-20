По его словам, на Украине растет опасение, что из-за плохой ситуации на фронте для ВСУ российские войска продвинутся на север. В этом случае ближе к осени начнется сражение за сам город Запорожье. Аналитик отмечает, что крупные населенные пункты под контролем Украины начинают пустеть, люди уезжают из-за агрессивной мобилизационной кампании украинских властей.

Меркурис указал, что все больше граждан Украины отказываются идти на фронт и погибать в боях.

Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

