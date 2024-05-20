В Британии сообщили о панике среди украинцев
Жители Украины опасаются, что в скором времени Россия начнет брать под контроль город Запорожье, сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис.
По его словам, на Украине растет опасение, что из-за плохой ситуации на фронте для ВСУ российские войска продвинутся на север. В этом случае ближе к осени начнется сражение за сам город Запорожье. Аналитик отмечает, что крупные населенные пункты под контролем Украины начинают пустеть, люди уезжают из-за агрессивной мобилизационной кампании украинских властей.
Меркурис указал, что все больше граждан Украины отказываются идти на фронт и погибать в боях.
Ранее на Украине изменили порядок вручения повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru