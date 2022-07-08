ВМФ получил первую подлодку с беспилотной системой «Посейдон»
Атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» передана Военно-морскому флоту России, сообщает РИА Новости.
Подписание акта приема и передачи подлодки состоялось на предприятие «Севмаш», где она была изготовлена.
«Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.
В 2019 году подлодка была спущена на воду. «Белгород» стала первым экспериментальным носителем системы «Посейдон». Тогда же заявлялось, что принятие на вооружение такого вида подводной лодки увеличит боеспособность России и ее возможности России по изучению Мирового океана и Арктики.
Ранее сообщалось, что Военно-морской флот РФ в 2022 году примет участие в 950 тактических и командно-штабных учениях.
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