ВМФ получил первую подлодку с беспилотной системой «Посейдон»

Атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» передана Военно-морскому флоту России, сообщает РИА Новости.

Подписание акта приема и передачи подлодки состоялось на предприятие «Севмаш», где она была изготовлена.

«Посейдон» способен доставлять ядерный боеприпас к берегам противника.

В 2019 году подлодка была спущена на воду. «Белгород» стала первым экспериментальным носителем системы «Посейдон». Тогда же заявлялось, что принятие на вооружение такого вида подводной лодки увеличит боеспособность России и ее возможности России по изучению Мирового океана и Арктики.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот РФ в 2022 году примет участие в 950 тактических и командно-штабных учениях.

