Медведев: В 2023 году контракт с Минобороны подписали более 325 тысяч человек
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России продолжается работа над доукомплектованием Вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих.
Он отметил, что с начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 300 тысяч человек.
«По данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек», - указал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Радиоточке НСН», что российским войскам будет достаточно до 500 тысяч контрактников для успешного выполнения боевых задач на фронте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- УЕФА сохранил отстранение российских клубов и сборной до окончания СВО
- Медведев: В 2023 году контракт с Минобороны подписали более 325 тысяч человек
- В Москве более 1,2 млн человек сделали прививки от гриппа
- Кабмин одобрил компенсации пострадавшим от утечки персональных данных
- Спектакль «Ревизор» покажут на жестовом языке в Театре Мимики 30 сентября
- Глава Якутии заступился за фильмы «Айта» и «Кандидат»
- Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея в Петербурге
- Лавров назвал хамскими заявления Финляндии об антироссийских санкциях
- «Яндекс Музыка» запустила YouTube-шоу «Утро в городе»
- Адвокат: Учителя имеют право выгонять детей из класса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru