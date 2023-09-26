Медведев: В 2023 году контракт с Минобороны подписали более 325 тысяч человек

Он отметил, что с начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 300 тысяч человек.

«По данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек», - указал он.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал «Радиоточке НСН», что российским войскам будет достаточно до 500 тысяч контрактников для успешного выполнения боевых задач на фронте.