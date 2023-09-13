Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в период мобилизации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Так, в перечень вошли ВИЧ, гепатит С и В, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, эпилепсия, а также перенесенные инсульты.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что около 270 тысяч человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу. Он отметил, что граждане понимают, что их ожидает на фронте, но идут на это сознательно и добровольно, так как хотят защищать родину.
Российским войскам будет достаточно до 500 тысяч контрактников для успешного выполнения боевых задач на фронте, рассказал «Радиоточке НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru