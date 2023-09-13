Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в период мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.



Так, в перечень вошли ВИЧ, гепатит С и В, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, эпилепсия, а также перенесенные инсульты.