Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в период мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ ограниченно годным в мобилизацию и в период военного положения. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Так, в перечень вошли ВИЧ, гепатит С и В, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические расстройства, эпилепсия, а также перенесенные инсульты.

«Спираль смерти!»: Зеленский оказался в ловушке из-за провала ВСУ и угроз Запада

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что около 270 тысяч человек за последние 6-7 месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу. Он отметил, что граждане понимают, что их ожидает на фронте, но идут на это сознательно и добровольно, так как хотят защищать родину.

Российским войскам будет достаточно до 500 тысяч контрактников для успешного выполнения боевых задач на фронте, рассказал «Радиоточке НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:МобилизацияСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры