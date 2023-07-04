Медведев: С начала года в ряды Вооруженных сил РФ принято более 185 тыс человек
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 4 июля текущего года ряды Вооруженных сил РФ пополнили более 185 тысяч человек, сообщает ТАСС.
На совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками он отметил, что это, в том числе, около 109 тысяч человек, пребывающих в запасе, и другие категории граждан, «призваных на службу по контракту».
Также он указал, что темпы отбора по контракту в первом летнем месяце увеличились до 1 440 человек в день.
«Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношения граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции», - подчеркнул Медведев.
Кроме того, зампред Совбеза предложил Генпрокуратуре РФ, ФТС, Росимуществу и иным службам принять меры по оперативной передаче конфискованной техники в зону спецоперации и при участии Минобороны РФ направлять её войскам.
Ранее Медведев заявил, что российская армия должна остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы потом начать наступление, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru