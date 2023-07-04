Медведев: С начала года в ряды Вооруженных сил РФ принято более 185 тыс человек

На совещании по вопросам доукомплектования армии контрактниками он отметил, что это, в том числе, около 109 тысяч человек, пребывающих в запасе, и другие категории граждан, «призваных на службу по контракту».

Также он указал, что темпы отбора по контракту в первом летнем месяце увеличились до 1 440 человек в день.

«Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношения граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции», - подчеркнул Медведев.

Кроме того, зампред Совбеза предложил Генпрокуратуре РФ, ФТС, Росимуществу и иным службам принять меры по оперативной передаче конфискованной техники в зону спецоперации и при участии Минобороны РФ направлять её войскам.

Ранее Медведев заявил, что российская армия должна остановить Вооруженные силы Украины (ВСУ), чтобы потом начать наступление, сообщает «Радиоточка НСН».

