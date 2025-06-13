В США освободили под залог российскую ученую из Гарварда Петрову
Российскую ученую, сотрудницу Гарвардского университета Ксению Петрову освободили под залог в США в ожидании суда за нарушение таможенных правил. Об этом пишет Reuters.
«В четверг мировой судья в Бостоне освободил ее [Петрову] под залог из-под стражи в федеральной тюрьме», – отмечает агентство.
Россиянка провела в заключении четыре месяца. Петрову освободили временно, она находится под двойным судебным преследованием: обвиняется в контрабанде и подлежит депортации.
Ранее стало известно, что ученая была арестована за попытку контрабанды эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов в США. За это женщине может грозить до 20 лет заключения, отмечает Ura.ru. Американский минюст попросил о депортации Петровой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru