СМИ: У Ирана есть ресурсы для создания 15 ядерных бомб

У Ирана имеются ресурсы для создания 15 ядерных бомб, сообщает Reuters со ссылкой на военного чиновника Израиля.

Израиль заявил, что завершил первый этап операции против ядерной программы Ирана

По его словам, они могут быть изготовлены в течение нескольких дней.

Ранее стало известно, что Израиль приступил к бомбардировке ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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