Названо самое дешевое блюдо в столовой Госдумы

Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей, сообщает РИА Новости.

Володин рассказал о ценах в столовой Госдумы

«Морковь свежая тёртая» и «Капуста ранняя натуральная» обойдутся в 15 рублей за 60 граммов.

Самый дешёвый суп – «Бульон куриный с яйцом». Его стоимость - 120 рублей за 250 граммов. Самое дешевое второе блюдо – «Блинчик с черной смородиной» за 130 рублей. Самое дешевое холодное блюдо – «Сало соленое» обойдется в 90 рублей за 30 граммов.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что полноценный обед из шести блюд в столовой Госдумы обойдется 600 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ДепутатыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры