Названо самое дешевое блюдо в столовой Госдумы
Самое дешевое блюдо в столовой Госдумы стоит 15 рублей, сообщает РИА Новости.
«Морковь свежая тёртая» и «Капуста ранняя натуральная» обойдутся в 15 рублей за 60 граммов.
Самый дешёвый суп – «Бульон куриный с яйцом». Его стоимость - 120 рублей за 250 граммов. Самое дешевое второе блюдо – «Блинчик с черной смородиной» за 130 рублей. Самое дешевое холодное блюдо – «Сало соленое» обойдется в 90 рублей за 30 граммов.
Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что полноценный обед из шести блюд в столовой Госдумы обойдется 600 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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