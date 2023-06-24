Медведев: Раскол и предательство приведет к величайшей катастрофе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав граждан страны к сплоченности.

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«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента. [...] Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», - написал Медведев.

Накануне Дмитрий Медведев, комментируя сравнение президента Польши Анджея Дуды России и диким зверем, признался, что что ему было бы жалко тратить на него патроны. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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