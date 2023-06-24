Медведев: Раскол и предательство приведет к величайшей катастрофе
24 июня 202312:27
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, призвав граждан страны к сплоченности.
«Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента. [...] Раскол и предательство – путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», - написал Медведев.
Накануне Дмитрий Медведев, комментируя сравнение президента Польши Анджея Дуды России и диким зверем, признался, что что ему было бы жалко тратить на него патроны. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru