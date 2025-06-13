КСИР подтвердил гибель своего командующего
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель командующего Хосейна Салами. Об этом говорится в заявлении формирования.
Ранее иранские власти сообщили, что Израиль атаковал жилые районы, включая дома в Тегеране с высокопоставленными военными и чиновниками, ядерный объект в Натанзе, места дислокации военнослужащих на северо-западе республики.
В КСИР выпустили заявление по случаю «мученической гибели» Салами и других защитников исламской революции.
«(Иран) в скором времени оповестит население о преступной операции врага и ответных мерах», - отмечается в сообщении.
Между тем СМИ сообщили, что при атаках Израиля погибли физик-ядерщик, экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани, участвовавший в программе разработки ядерного оружия физик-теоретик Мохаммад Мехди Тегеранчи, глава Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, пишет Ura.ru.
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