Медведев: Россия достигла фантастического уровня в выпуске военной техники

России удалось достигнуть фантастического уровня по большинству параметров выпуска вооружений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего президента РФ, заместителя представителя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для России

По его словам, раньше такие показатели для страны казались нереалистичными. Теперь выпущено больше 600 танков, а с 1 января текущего года в ряды ВС РФ вступило более 134 тысяч человек.

Ранее Медведев заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ВооружениеДмитрий Медведев

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