Медведев: Россия достигла фантастического уровня в выпуске военной техники
2 июня 202302:22
России удалось достигнуть фантастического уровня по большинству параметров выпуска вооружений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление бывшего президента РФ, заместителя представителя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
По его словам, раньше такие показатели для страны казались нереалистичными. Теперь выпущено больше 600 танков, а с 1 января текущего года в ряды ВС РФ вступило более 134 тысяч человек.
Ранее Медведев заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru