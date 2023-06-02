Медведев: Россия достигла фантастического уровня в выпуске военной техники

По его словам, раньше такие показатели для страны казались нереалистичными. Теперь выпущено больше 600 танков, а с 1 января текущего года в ряды ВС РФ вступило более 134 тысяч человек.

Ранее Медведев заявил, что киевский режим должен быть уничтожен, как осиное гнездо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

