Медведев: При ударах по Украине использовались разные носители, кроме ядерного

По его словам, это «подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года». Медведев добавил, что при этом использовались «разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока».

Зампред Совбеза добавил, что в нынешнем году контроль за выполнением плана поставок особо востребованных образцов вооружения продолжится, передает «Интерфакс».

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 8 января в своём Telegram-канале заявил об атаках российской армии на военные и инфраструктурные объекты страны. «Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты», - написал он.



