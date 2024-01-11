Медведев: При ударах по Украине использовались разные носители, кроме ядерного
При недавних ударах ВС РФ по Украине использовались носители с разным наполнением, кроме ядерного. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии.
По его словам, это «подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года». Медведев добавил, что при этом использовались «разные носители с разным наполнением. Ну, разве что кроме ядерного пока».
Зампред Совбеза добавил, что в нынешнем году контроль за выполнением плана поставок особо востребованных образцов вооружения продолжится, передает «Интерфакс».
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 8 января в своём Telegram-канале заявил об атаках российской армии на военные и инфраструктурные объекты страны. «Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты», - написал он.
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