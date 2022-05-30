Медведев оценил решение Байдена не поставлять Украине дальнобойные ракеты

По его словам, в случае подобных атак ответ российских Вооруженных сил последовал бы незамедлительно.

«Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо», - подчеркнул он.

Ранее Байден заявил, что США не станут отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России.

