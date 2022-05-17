Медведев: Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не допустят развязывание Третьей мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, он добавил, что РФ готова дать немедленный ответ в случае нападения. По словам Медведева, «ядерный щит России охлаждает амбиции тех, кто готов развязать Третью мировую».

Власти РФ рано утром 24 февраля объявили о проведении военной операции на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







