«Медленно, но уверенно»: Военный эксперт анонсировал крупное наступление на Украине
Военный эксперт Анатолий Матвийчук анонсировал крупное наступление российской армии на Украине, его слова передает NEWS.ru
По его словам, сейчас российская сторона получает контроль над позиционными районами, чтобы выйти на тактические рубежи и нанести сокрушительный удар.
Он отмечает, что речь идет о направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск.
«Так что будем брать медленно, но уверенно», - резюмировал эксперт.
Матвийчук подчеркнул, что за восемь лет территории Украины были подготовлены к обороне, поэтому сейчас приходится «прогрызать эти рубежи».
У Зеленского задача публично оказывать давление на Евросоюз для того, чтобы «выклянчивать» деньги. Пока рядовые европейцы относятся к этому с пониманием, но уже осенью у них это начнет вызывать критику, заявил ранее депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- В ЛДПР опровергли информацию о возможном объединении с «Родиной»
- АТОР: Путевки в Турцию и Египет подорожали в 2,5 раза
- В Госдуме призвали видеоблогеров перейти на отечественные сервисы
- «Медленно, но уверенно»: Военный эксперт анонсировал крупное наступление на Украине
- Врач назвал заболевания, которые обостряются в жару
- В Запорожской и Херсонской областях созданы отделы СКР
- Телеграм: Пелоси летает, Тайвань подгорает, Карабах закипает
- СМИ: в Турции назвали темы переговоров в Сочи Путина и Эрдогана
- В Белоруссии стикеры с президентом в Telegram признали экстремистскими
- Жительнице Сахалина, кинувшей ботинок в мэра, предоставили новое жилье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru