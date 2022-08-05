«Медленно, но уверенно»: Военный эксперт анонсировал крупное наступление на Украине

Военный эксперт Анатолий Матвийчук анонсировал крупное наступление российской армии на Украине, его слова передает NEWS.ru



По его словам, сейчас российская сторона получает контроль над позиционными районами, чтобы выйти на тактические рубежи и нанести сокрушительный удар.

Он отмечает, что речь идет о направлении Авдеевка — Славянск — Краматорск.

«Так что будем брать медленно, но уверенно», - резюмировал эксперт.