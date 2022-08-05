В ДНР заявили о взятии под контроль поселка Пески

Поселок Пески под Донецком перешел под контроль союзных сил. Об этом заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой народной республики Илья Емельянов.

Силы ДНР установили контроль над 70% поселка Пески

«Что сам поселок под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — цитирует офицера ТАСС.

Накануне Емельянов сообщил, что основные силы украинских бойцов покинули Пески, начата зачистка отдельных районов.

Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник заявил о заходе союзных сил в Артемовск (Бахмут), напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНР
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