В ДНР заявили о взятии под контроль поселка Пески
Поселок Пески под Донецком перешел под контроль союзных сил. Об этом заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции Донецкой народной республики Илья Емельянов.
«Что сам поселок под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — цитирует офицера ТАСС.
Накануне Емельянов сообщил, что основные силы украинских бойцов покинули Пески, начата зачистка отдельных районов.
Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник заявил о заходе союзных сил в Артемовск (Бахмут), напоминает RT.
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