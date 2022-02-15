«Медийная истерика!»: Что стоит за отводом российских войск накануне «вторжения» в Украину
Признаков подготовки Россией крупной операции не было и нет, при этом какие-то войска всегда остаются рядом с Украиной, сказал НСН Евгений Норин.
Российскую военную угрозу Украине придумали западные СМИ, поэтому отвод войск после учений нельзя назвать «деэскалацией», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
Ранее во вторник в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного и Западного военных округов завершили учения и отправляются в места дислокации.
«Учения проводятся регулярно – и в Южном округе, и в Западном, и в Белоруссии. На этот раз принципиальная разница заключается в том, что вся эта история сопровождалась медийной истерикой. С нашей стороны эскалации там толком и не было. Чтобы что-то деэскалировать должна быть эскалация, а в этот раз – это чисто медийная история», - сказал Норин.
При этом он отметил, что российские военные все равно остаются у границ Украины.
«Какие-то группировки все равно у границ Украины постоянно есть, потому что в любом случае ситуация там напряженная. Поэтому Россия какое-то количество сил там держит непрерывно. Разница лишь в том, что одни приехали, другие уехали, происходит ротация», - объяснил военный историк.
По словам Норина, для фейковых новостей о «войне» не важно количество военных.
«Речь идет не о том, что на Западе всерьез политики и военные поверили, что начинается война, а о политическом феномене. Для этого нет разницы, есть там войска или полтора пограничника. То что какие-то части сейчас перемещаются на восток или на север, это ни о чем не говорит. В конце концов у ДНР и ЛНР полно своих войск. Можно сфотографировать танковый батальон 3-й бригады ДНР, и потом рассказывать, что русские готовятся к вторжению», - указал он.
Военный эксперт отметил, что предвестниками реальной войны могли бы стать перемещение оружия, топлива и логистических частей, однако ничего такого нет.
«Сейчас там ничего экстраординарного не творится. Да, могут отрабатывать какие-то специфические маневры, связанные с возможностью обострения ситуации, но нет ничего такого, что однозначно бы говорило о том, что завтра начинается военная операция против Украины. Я не видел новостей о том, что, например, в пограничной зоне с Украиной или с республиками Донбасса начинают массово накапливаться боеприпасы. Это говорит о том, что никакой крупной военной операции там не намечается», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза и НАТО неоднократно называл 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с обращением к гражданам и объявил, что 16 февраля станет Днем единения украинского государства.
Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне информации об отводе российских войск после учений назвала 15 февраля - Днем провала западной пропаганды войны. «Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», - написала Захарова в Telegram.
14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что «масштабные» учения проходят практически во всех военных округах. В частности, они проходят в Западном, Центральном и Восточном военных округах, а также в Черном, Балтийском и Баренцевом морях с участием Тихоокеанского флота. В ходе учений в Крыму российские военные применяли ракетные системы залпового огня «Ураган» и «Град» по «целям, имитировавшим артиллерию условного противника». Кроме того, в Белоруссии до 20 февраля проходят совместные учения «Союзная решимость — 2022».
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