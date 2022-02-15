«Медийная истерика!»: Что стоит за отводом российских войск накануне «вторжения» в Украину

«Учения проводятся регулярно – и в Южном округе, и в Западном, и в Белоруссии. На этот раз принципиальная разница заключается в том, что вся эта история сопровождалась медийной истерикой. С нашей стороны эскалации там толком и не было. Чтобы что-то деэскалировать должна быть эскалация, а в этот раз – это чисто медийная история», - сказал Норин.

При этом он отметил, что российские военные все равно остаются у границ Украины.

«Какие-то группировки все равно у границ Украины постоянно есть, потому что в любом случае ситуация там напряженная. Поэтому Россия какое-то количество сил там держит непрерывно. Разница лишь в том, что одни приехали, другие уехали, происходит ротация», - объяснил военный историк.

По словам Норина, для фейковых новостей о «войне» не важно количество военных.

«Речь идет не о том, что на Западе всерьез политики и военные поверили, что начинается война, а о политическом феномене. Для этого нет разницы, есть там войска или полтора пограничника. То что какие-то части сейчас перемещаются на восток или на север, это ни о чем не говорит. В конце концов у ДНР и ЛНР полно своих войск. Можно сфотографировать танковый батальон 3-й бригады ДНР, и потом рассказывать, что русские готовятся к вторжению», - указал он.

Военный эксперт отметил, что предвестниками реальной войны могли бы стать перемещение оружия, топлива и логистических частей, однако ничего такого нет.

«Сейчас там ничего экстраординарного не творится. Да, могут отрабатывать какие-то специфические маневры, связанные с возможностью обострения ситуации, но нет ничего такого, что однозначно бы говорило о том, что завтра начинается военная операция против Украины. Я не видел новостей о том, что, например, в пограничной зоне с Украиной или с республиками Донбасса начинают массово накапливаться боеприпасы. Это говорит о том, что никакой крупной военной операции там не намечается», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза и НАТО неоднократно называл 16 февраля днем начала «войны» России с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский накануне выступил с обращением к гражданам и объявил, что 16 февраля станет Днем единения украинского государства.