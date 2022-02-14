Зеленский: 16 февраля станет Днем единения Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам страны заявил, что 16 февраля станет Днем единения украинского государства. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Зеленского, такой указ уже подписан. Он заявил, что «и Донбасс, и Крым вернутся в Украину» путем дипломатии.
Зеленский указал на то, что Украина не посягает на чужую территорию, но и не намерена отдавать свою. Он призвал граждан страны не сдаваться, отметив, что «счастье любит сильных».
Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.
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