Зеленский: 16 февраля станет Днем единения Украины

По словам Зеленского, такой указ уже подписан. Он заявил, что «и Донбасс, и Крым вернутся в Украину» путем дипломатии.

Зеленский указал на то, что Украина не посягает на чужую территорию, но и не намерена отдавать свою. Он призвал граждан страны не сдаваться, отметив, что «счастье любит сильных».

Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.



