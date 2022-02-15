«Ураган» и «Град» успешно отстрелялись в Крыму

Учения с применением ракетных систем залпового огня «Ураган» и «Град» провели российские военные на полигоне в Крыму. Стрельбы по целям условного противника прошли на полигоне Опук, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 км, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара», – уточнил он РИА Новости.

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В ходе учений артиллеристы поразили также одиночные и групповые цели, командные пункты условного противника. Военные отмечают, что боевую задачу расчётам ракетных систем залпового огня было необходимо выполнить максимально быстро, с наименьшим расходом боеприпасов, используя одиночный и массированный способы ведения огня. Корректировка и наведение на цели осуществлялась с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В штабе Южного военного округа также сообщили, что практические стрельбы расчетов реактивной артиллерии проводились в рамках планового полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии армейского корпуса округа.

В понедельник, 14 февраля, Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ходе учений Министерства обороны России, которые проходят в различных акваториях мирового океана, а также на юге и севере России, в Центральном военном округе и совместно с военнослужащими МО Белоруссии на территории союзного государства. Также глава военного ведомства подробно доложил президенту об инциденте с иностранной подводной лодкой в Тихом океане, которая была замечена во время учений.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:УраганКрымВоенные Учения
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