Марочко заявил, что ВСУ утратили несколько ключевых позиций на Купянском направлении

Украинские войска утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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Как отметил офицер, противник не реализовал наступательные действия на этом участке, пишет Ura.ru.

«Более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — указал Марочко.

Ранее эксперт сообщил, что ВСУ пытаются зайти во фланги российской армии на Краснолиманском направлении для прорыва линии обороны, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияЛНР

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