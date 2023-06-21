Марочко заявил, что ВСУ утратили несколько ключевых позиций на Купянском направлении
Украинские войска утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
Как отметил офицер, противник не реализовал наступательные действия на этом участке, пишет Ura.ru.
«Более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — указал Марочко.
Ранее эксперт сообщил, что ВСУ пытаются зайти во фланги российской армии на Краснолиманском направлении для прорыва линии обороны, напоминает телеканал «360».
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