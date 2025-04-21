На улице Минусинской в Москве освободили площадку для постройки жилья по реновации
В районе Лосиноостровский на северо-востоке Москвы освободили площадку для строительства жилья по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Отмечается, что площадка располагается на Минусинской улице на месте расселенных старых домов 10, 12 и 14.
«Ожидается, что общая жилая площадь в новостройке по реновации с подземной автостоянкой составит более 24 тысяч квадратных метров. Это позволит предоставить участникам программы более 400 квартир», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Как сообщил министр, в рамках программы реновации первые этажи новых домов планируют сделать нежилыми. Там разместятся коммерческие и социальные объекты: магазины, пункты выдачи заказов, детские центры и другие пространства для бытовых нужд. Придомовые территории благоустроят — организуют зеленые зоны, а также места для отдыха и активного досуга.
Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 ветхих домов. Ранее мэр Сергей Собянин потребовал ускорить её реализацию, увеличив темпы работ вдвое.
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