ФСБ задержала жителя Симферополя, сотрудничавшего с СБУ
Россиянина, жителя Симферополя, передававшего Киеву данные о военных объектах в Крыму, задержали на территории республики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным правоохранителей, СБУ привлекла гражданина к сотрудничеству на конфиденциальной основе. Подозреваемый по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне с помощью мессенджера информацию о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории Крыма.
Возбуждено уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или зарубежной организацией. Фигуранта арестовали, он дает признательные показания. Россиянину грозит до 8 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае иностранца, который по заданию украинских кураторов планировал подорвать административное здание в Новороссийске, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru