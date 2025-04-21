ФСБ задержала жителя Симферополя, сотрудничавшего с СБУ

Россиянина, жителя Симферополя, передававшего Киеву данные о военных объектах в Крыму, задержали на территории республики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным правоохранителей, СБУ привлекла гражданина к сотрудничеству на конфиденциальной основе. Подозреваемый по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне с помощью мессенджера информацию о военных объектах Вооруженных сил РФ на территории Крыма.

Возбуждено уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством, международной или зарубежной организацией. Фигуранта арестовали, он дает признательные показания. Россиянину грозит до 8 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае иностранца, который по заданию украинских кураторов планировал подорвать административное здание в Новороссийске, напоминает РЕН ТВ.

