Вышел первый трейлер сказочного фильма «Буратино»

Режиссером проекта выступил Игорь Волошин. Буратино на экране воплотит Виталия Корниенко. Также роли в картине исполнили Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Петров (Кот Базилио), Марк Эйдельштейн (Артемон), Анастасия Талызина (Мальвина) и другие.

Новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик» выйдет в российском кинопрокате 1 января 2026 года, ровно через 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино».

Ранее сценарист нового фильма «Буратино» Андрей Золотарев в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что выбор актрисы на роль Буратино был продюсерским решением. Он также подчеркнул, что уже работал с Виталией Корниенко в других проектах.

