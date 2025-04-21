Вышел первый трейлер сказочного фильма «Буратино»
Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, а также дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино представили первый трейлер сказочного фильма «Буратино».
Режиссером проекта выступил Игорь Волошин. Буратино на экране воплотит Виталия Корниенко. Также роли в картине исполнили Федор Бондарчук (Карабас-Барабас), Александр Петров (Кот Базилио), Марк Эйдельштейн (Артемон), Анастасия Талызина (Мальвина) и другие.
Новая экранизация повести Алексея Толстого «Золотой ключик» выйдет в российском кинопрокате 1 января 2026 года, ровно через 50 лет после премьеры телефильма «Приключения Буратино».
Ранее сценарист нового фильма «Буратино» Андрей Золотарев в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что выбор актрисы на роль Буратино был продюсерским решением. Он также подчеркнул, что уже работал с Виталией Корниенко в других проектах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На улице Минусинской в Москве освободили площадку для постройки жилья по реновации
- После смерти Евгении Добровольской открыли наследственное дело
- Вышел первый трейлер сказочного фильма «Буратино»
- В Подмосковье подростки напали на пассажиров электрички с молотком и ножом
- ФСБ задержала жителя Симферополя, сотрудничавшего с СБУ
- Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию сократились в четыре раза
- Минобороны России: ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие
- Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
- Сенатор Епифанова: В связи с майскими праздниками сроки выплаты пенсии переносятся
- Бакальчук остался должен бывшей жене 217 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru