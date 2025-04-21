После смерти Евгении Добровольской открыли наследственное дело
21 апреля 202510:53
Наследственное дело открыли в Москве после смерти актрисы, народной артистки России Евгении Добровольской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.
«Наследственное дело открыто», - указано в материалах.
Евгения Добровольская умерла 10 января, артистке было 60 лет. У нее остались три взрослых сына и 15-летняя дочь.
Ранее актриса посмертно стала лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru