После смерти Евгении Добровольской открыли наследственное дело

Наследственное дело открыли в Москве после смерти актрисы, народной артистки России Евгении Добровольской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

«Наследственное дело открыто», - указано в материалах.

Евгения Добровольская умерла 10 января, артистке было 60 лет. У нее остались три взрослых сына и 15-летняя дочь.

Ранее актриса посмертно стала лауреатом премии «Ника» в номинации «Лучшая роль второго плана», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



