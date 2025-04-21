Минобороны России: ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие

С окончанием действия перемирия российские военные продолжили проведение специальной военной операции, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Как уточнили в МО РФ, было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ.

За время перемирия украинская сторона применила 90 беспилотников самолетного типа, восемь из которых - вне зоны спецоперации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия Украины пытается контратаковать на Красноармейском направлении, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперацияПеремирие На Украине

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