Минобороны России: ВСУ 4900 раз нарушили пасхальное перемирие
21 апреля 202510:23
С окончанием действия перемирия российские военные продолжили проведение специальной военной операции, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как уточнили в МО РФ, было зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ.
За время перемирия украинская сторона применила 90 беспилотников самолетного типа, восемь из которых - вне зоны спецоперации.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что армия Украины пытается контратаковать на Красноармейском направлении, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru