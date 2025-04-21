Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию сократились в четыре раза в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статистической службы.

Отгрузки гаджетов упали до минимальных объемов за последние полгода — до 17 тысяч долларов. В прошлом году месячные объемы импорта смартфонов доходили до 239 тысяч долларов.