Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию сократились в четыре раза
Поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию сократились в четыре раза в марте, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные корейской статистической службы.
Отгрузки гаджетов упали до минимальных объемов за последние полгода — до 17 тысяч долларов. В прошлом году месячные объемы импорта смартфонов доходили до 239 тысяч долларов.
При этом введенные главой США Дональдом Трампом торговые пошлины затронули ключевые страны сборки техники Apple — Вьетнам (46%), Индию (26%), а также Тайвань (32%), откуда Apple получает процессоры Apple Silicon. Компания столкнётся с ростом расходов на производство, которые могут переложить на конечных потребителей, пишет New York Times.
В США покупатели, вероятно, будут отказываться от техники Apple из-за роста цен на нее в пользу китайских и корейских устройств, а в России прекратят покупать iPhone из США и сделают выбор в пользу импорта из Юго-Восточной Азии или Дубая. Об этом заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает «Радиоточка НСН».
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