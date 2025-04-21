В Подмосковье подростки напали на пассажиров электрички с молотком и ножом

Подростки напали на пассажиров электрички в Подмосковье, злоумышленников задержали. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным правоохранителей, в СМИ появились сведения о нападении несовершеннолетних в электричке Александров - Москва. Подростки распылили здесь баллончик и применили насилие в отношении трех человек, используя нож и молоток. Двое пассажиров получили травмы.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ)... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - указали в СК.

По данным Западного МСУТ, нападавшими были подростки 2008 года рождения. Их задержали на станции Москва-Ярославская.

Ранее в подмосковных Люберцах подросток, набросившись на учителя в школе, ударил его молотком по голове. Подозреваемого поставят на профилактический учет, сообщает РЕН ТВ.

