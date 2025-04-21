Сенатор Епифанова: В связи с майскими праздниками сроки выплаты пенсии переносятся
В России выплата пенсий и социальных пособий переносится из-за майских праздников, сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.
По ее словам, график выплат переносится. Так, если пенсия приходит с 1 по 4 число, выплаты поступят в конце апреля. Выплаты с 5 по 7 будут получены в обычный срок, в эти же дни получат пенсию те, кто получает ее с 8 по 11 число. После 12 числа графики выплат нормализуется, передает RT.
Также некоторым категориям граждан с мая повысят фиксированную выплату к пенсии. Об этом сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам парламентария, меры затронут россиян, которые в апреле достигли 80-летнего возраста либо получили первую группу инвалидности. Сейчас фиксированная часть составляет 8 907,70 рубля, затем она увеличится вдвое. Повышение выплат призвано поддержать граждан, которым необходимы дополнительные затраты на уход и медикаменты, передает «Радиоточка НСН».
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