Сенатор Епифанова: В связи с майскими праздниками сроки выплаты пенсии переносятся

Также некоторым категориям граждан с мая повысят фиксированную выплату к пенсии. Об этом сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, меры затронут россиян, которые в апреле достигли 80-летнего возраста либо получили первую группу инвалидности. Сейчас фиксированная часть составляет 8 907,70 рубля, затем она увеличится вдвое. Повышение выплат призвано поддержать граждан, которым необходимы дополнительные затраты на уход и медикаменты, передает «Радиоточка НСН».

