Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
21 апреля 202510:17
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня, следует из данных торгов.
На международном рынке Forex 21 апреля курс доллара доходил до 79 рублей.
Доллар на межбанковском рынке падал ниже 81 рубля 18 апреля.
При этом министерство экономического развития России сохранило прогноз по курсу доллара на конец 2025 года. Речь идет об отметке в 98,7 рубля. Также ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru