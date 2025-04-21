Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 19 июня, следует из данных торгов.

На международном рынке Forex 21 апреля курс доллара доходил до 79 рублей.

Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию

Доллар на межбанковском рынке падал ниже 81 рубля 18 апреля.

При этом министерство экономического развития России сохранило прогноз по курсу доллара на конец 2025 года. Речь идет об отметке в 98,7 рубля. Также ведомство скорректировало прогноз по среднегодовому курсу доллара на 2025 год, понизив его с 96,5 до 94,3 рубля за доллар, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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