Марочко: ВСУ при отступлении минируют Артемовск комбинированной взрывчаткой

По словам офицера, ВСУ закладывают и маскируют взрывчатку, пишет Ura.ru.

«Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.

Как отметил офицер, места закладки мин говорят о том, что цель ВСУ — мирные граждане, пишет RT.

