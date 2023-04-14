Марочко: ВСУ при отступлении минируют Артемовск комбинированной взрывчаткой

Украинские военные во время отступления из Артемовска в Донецкой народной республике минируют город с помощью комбинированных взрывных устройств. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По словам офицера, ВСУ закладывают и маскируют взрывчатку, пишет Ura.ru.

«Минирование идет с таким расчетом, чтобы срабатывание произошло либо при помощи дистанционного устройства, либо через большой интервал времени», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.

Как отметил офицер, места закладки мин говорят о том, что цель ВСУ — мирные граждане, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР

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