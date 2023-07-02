Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об уничтожении под Кременной в Луганской республике диверсионно-разведывательной группы украинской армии.
Кадыров отметил, что ДРГ входила в состав 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины. Ликвидировано шесть бойцов ВСУ, пять попали в плен, уточнил он.
Глава Чечни написал, что командование ВСУ обмануло своих бойцов и отправило их занять якобы пустые окопы. Раненым бойцам украинской армии оказали необходимую помощь, добавил политик.
Кадыров 27 июня сообщил о предотвращении попытки украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru