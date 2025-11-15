Марочко: ВСУ попали в полное окружение в Димитрове
Украинские военные попали в почти полное окружение у Димитрова (украинское название Мирноград) Донецкой Народной Республики. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас практически уже захлопнута горловина котла у Димитрова. Есть абсолютно маленький, небольшой участок по улице Вербицкого, который уже находится в серой зоне», - рассказал Марочко в беседе с ТАСС.
По его словам, можно говорится о полном окружении украинской группировки. Как отметил эксперт, у ВСУ пока есть выбор: сложить оружие и добровольно сдаться в плен либо «навсегда остаться» в городе и быть уничтоженными российскими силами.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытались деблокировать Димитров и были уничтожены.
