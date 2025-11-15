СМИ: В Индии при взрыве в полицейском участке погибли семь человек

Конфискованные взрывчатые вещества сдетонировали в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир в Индии, есть жертвы. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

В результате ЧП погибли семь человек, еще 27 пострадали.

«Число погибших может возрасти, так как пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии», - сообщает СМИ.

Отмечается, что в числе жертв - полицейские, сотрудники судмедэкспертизы, а также два чиновника администрации города Сринагар.

