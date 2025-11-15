На Курилах с разницей в четыре минуты произошли два землетрясения
Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1 зафиксированы у побережья северных Курил. Об этом заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1 произошли утром в субботу с разницей в четыре минуты», - рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Эпицентры сейсмособытий располагались в Тихом океане в 168 и 165 километрах к востоку от города Северо-Курильск на острове Парамушир. В населенном пункте могли ощущаться толчки силой 2-3 балла.
Угрозу цунами на фоне подземных толчков не объявляли.
Ранее у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2.
