Нотариусы начнут предупреждать наследников о кредитной задолженности наследодателя

Нотариусы начнут предупреждать наследников умерших об их долгах по кредитам. Об этом заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

«С 24 ноября... на нотариусов, ведущих наследственные дела, возлагается обязанность по информированию наследников о кредитной задолженности наследодателя и ее размере», - рассказал эксперт.

По словам Хаминского, изменения позволят наследникам заранее принять решение, вступать в наследство или отказаться от него, если размер долгов выше стоимости наследственного имущества. Нотариус должен в течение трех рабочих дней после дня открытия наследственного дела отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения сведений о бюро, в котором хранится кредитная история наследодателя, или об отсутствии таковой. При наличии долга нотариус может проинформировать наследников письменно или на личном приеме.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил объединить обязанности адвокатов и нотариусов.

