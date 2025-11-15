США впервые голосовали против антироссийской поправки в ООН

Документ ежегодно принимают в последние 20 лет после внесения Россией. С начала специальной военной операции в 2022 году западные страны вносили поправку к резолюции, утверждающую, что РФ оправдывает СВО «мнимым предлогом искоренения неонацизма». США ранее поддерживали такое изменение и впервые не сделали этого в текущем году.

«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», — отметил представитель Соединенных Штатов.

Кроме того, в американской делегации объяснили голос против самой резолюции в том числе тем, что любые, даже самые враждебные, высказывания защищаются конституцией страны.

