США впервые голосовали против антироссийской поправки в ООН
США впервые проголосовали в третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН против антироссийской поправки к принимаемой с 2005 года резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом пишет РИА Новости.
Документ ежегодно принимают в последние 20 лет после внесения Россией. С начала специальной военной операции в 2022 году западные страны вносили поправку к резолюции, утверждающую, что РФ оправдывает СВО «мнимым предлогом искоренения неонацизма». США ранее поддерживали такое изменение и впервые не сделали этого в текущем году.
«Число докладов, конференций и переговоров выросло до уровня неэффективности и расточительства, что делает невозможным выполнение жизненно важной работы», — отметил представитель Соединенных Штатов.
Кроме того, в американской делегации объяснили голос против самой резолюции в том числе тем, что любые, даже самые враждебные, высказывания защищаются конституцией страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет
- США впервые голосовали против антироссийской поправки в ООН
- Минюст США проверит связи Клинтона и ряда чиновников с Эпштейном
- Имущество экс-владельца «Южуралзолота» обращено в доход государства
- Два человека пострадали при обстреле центра Дамаска
- Анна Семенович получила государственную награду от Минкульта
- СМИ: Коррупционное дело в энергетике ударило по поддержке Зеленского в мире
- В США фактически конфисковали шесть объектов российской дипнедвижимости
- Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины
- Игорь Корнелюк обвинил нейросети в декадансе искусства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru