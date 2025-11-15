В Израиле 17-летнего футболиста дисквалифицировали на 99 лет
Игрока молодежной футбольной команды «Иермиягу Холон» из третьего дивизиона чемпионата Израиля дисквалифицировали на 99 лет из-за избиения соперника в раздевалке. Об этом пишет портал One.
Видео с нападением появилось в Сети. Клуб подтвердил ЧП и сообщил об исключении 17-летнего игрока из состава.
Дисциплинарный суд израильской Футбольной ассоциации отстранил участника драки от футбола до ноября 2124 года. Кроме того, спортсмена оштрафовали на 2500 шекелей (около 63 тысяч рублей). Имя футболиста не раскрывается.
Ранее игроков футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси и Жорди Альбу дисквалифицировали на одну игру чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) в США и Канаде из-за неучастия в Матче звезд.
