В Нюрнберге эвакуируют более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны

Более 20 тысяч человек эвакуируют в Нюрнберге из-за авиабомбы США времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении администрации города.

Накануне неразорвавшийся американский снаряд весом 450 килограммов обнаружили во время строительных работ в районе Гроссройт. В администрации заявили о необходимости эвакуировать до 21 тысячи человек.

«Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений», - указали власти.

Это самая крупная эвакуация в Нюрнберге из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой. После ее завершения специалисты начнут обезвреживание боеприпаса.

Ранее из центра Кельна эвакуировали жителей для обезвреживания трех бомб времен Второй мировой войны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

