В Нюрнберге эвакуируют более 20 тысяч человек из-за бомбы времен войны
Более 20 тысяч человек эвакуируют в Нюрнберге из-за авиабомбы США времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении администрации города.
Накануне неразорвавшийся американский снаряд весом 450 килограммов обнаружили во время строительных работ в районе Гроссройт. В администрации заявили о необходимости эвакуировать до 21 тысячи человек.
«Эвакуация затронет несколько домов престарелых и медицинских учреждений», - указали власти.
Это самая крупная эвакуация в Нюрнберге из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой. После ее завершения специалисты начнут обезвреживание боеприпаса.
Ранее из центра Кельна эвакуировали жителей для обезвреживания трех бомб времен Второй мировой войны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru