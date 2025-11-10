Пушилин: ВСУ пытались деблокировать Димитров и были уничтожены

Украинские военные пытались деблокировать город Димитров и были уничтожены. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

По его словам, были зафиксированы попытки ВСУ атаковать в районе Родинского, но российские силы уничтожили противника.

«Почему в направлении Родинского? Здесь есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений», - подчеркнул Пушилин.

Ранее украинские боевики попали в окружение в Димитрове. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, попавшие в котел солдаты ВСУ начали сдаваться в плен, пишет 360.ru.

