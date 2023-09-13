Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики в район Купянска

«В районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады», — сообщил офицер.

По словам Марочко, на купянское направление прибывает все больше техники, в том числе мостоукладчики, похожие на Biber на шасси танка Leopard 1. Также на этот участок привезли две установки дистанционного разминирования УР-77 и западные танковые минные тралы, пишет Ura.ru.

Между тем украинские военные признали, что российская армия добилась определенных успехов в районе Купянска. Военные РФ наступают и формируют «ударный кулак», по данным ВСУ, возле Купянска и Кременной находятся десятки тысяч российских бойцов, отмечает телеканал «360».

