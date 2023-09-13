Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики в район Купянска
Украинские военные подвозят танковые мостоукладчики в районе населенного пункта Сеньково на купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«В районе населенного пункта Сеньково (Харьковская область) отмечено прибытие группы инженерного обеспечения 14-й отдельной механизированной бригады», — сообщил офицер.
По словам Марочко, на купянское направление прибывает все больше техники, в том числе мостоукладчики, похожие на Biber на шасси танка Leopard 1. Также на этот участок привезли две установки дистанционного разминирования УР-77 и западные танковые минные тралы, пишет Ura.ru.
Между тем украинские военные признали, что российская армия добилась определенных успехов в районе Купянска. Военные РФ наступают и формируют «ударный кулак», по данным ВСУ, возле Купянска и Кременной находятся десятки тысяч российских бойцов, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке
- Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина
- Марочко: ВСУ подвозят танковые мостоукладчики в район Купянска
- Володин: Вашингтон и Брюссель проиграли торговую войну против России
- В Тверской области уничтожили беспилотник
- Путин: Россия будет помогать КНДР строить спутники
- Маск заявил, что отказался включить Starlink в Крыму из-за антироссийских санкций
- Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
- Кабмин Японии в полном составе подал в отставку
- Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru