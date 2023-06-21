Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении

«Основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Прорыва нашей линии обороны не допущено», — цитирует офицера РИА Новости.

Как отметил Марочко, ВСУ несут потери в людях и технике, однако после перегруппировки продолжают попытки преодолеть укрепрайоны армии России.

Ранее Марочко сообщил, что украинские войска утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении, пишет Ura.ru. Противнику не удалось реализовать наступательные действия, отмечает «Свободная пресса».

