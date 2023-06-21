Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении
Украинская армия в течение трех дней продолжает атаки на краснолиманском направлении и пытается, невзирая на потери, продвинуться к Кременной и Лисичанску. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Прорыва нашей линии обороны не допущено», — цитирует офицера РИА Новости.
Как отметил Марочко, ВСУ несут потери в людях и технике, однако после перегруппировки продолжают попытки преодолеть укрепрайоны армии России.
Ранее Марочко сообщил, что украинские войска утратили несколько ключевых позиций на купянском направлении, пишет Ura.ru. Противнику не удалось реализовать наступательные действия, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин заявил, что ВСУ атаковали центр Донецка ударным беспилотником
- «Московская электронная школа» поможет выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ
- Минобороны: Киев попытался провести теракт с помощью БПЛА по объектам в Подмосковье
- Китай представит России список туроператоров для безвизовых поездок в течение двух недель
- Один человек погиб при ЧП на угольном месторождении в Якутии
- Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии
- Марочко: ВСУ безуспешно атакуют на Краснолиманском направлении
- Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии
- Губернатор подтвердил падение двух БПЛА в Подмосковье
- Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 41
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru