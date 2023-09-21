Марочко сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества

Российские военные уничтожили украинский полевой склад боеприпасов на краснолиманском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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«В районе Серебрянского лесничества в ходе аэроразведки был выявлен полевой склад боеприпасов для гаубичной артиллерии националистов из 12-й бригады специального назначения», — указал офицер.

Огневое поражение цели нанесли с помощью высокоточного оружия, назначенный объект был уничтожен.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об ударе российских беспилотников по штурмовой группе ВСУ между Вербовым и Работино в Запорожской области, сообщает телеканал «360». Противник понес большие потери и отступил, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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