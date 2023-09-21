Марочко сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества

В подмосковной Балашихе завершили разбор завалов и поисково-спасательные работы В Томске будут судить участников ОПГ, которая занималась обналичиваем маткапитала В Приморье из-за кишечной палочки уничтожат 22 тонны красной икры Каждый пятый взрослый в мире будет страдать ожирением к 2025 году