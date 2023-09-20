МО РФ: С начала СВО уничтожено более 12 тысяч танков и других машин ВСУ

Российские военные уничтожили свыше 12 тысяч украинских танков и бронированных машин с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Отмечается, что всего было уничтожено 475 самолетов ВСУ, 249 вертолетов, 6 945 беспилотников. Кроме того, было уничтожено 13 262 единицы специальной военной автомобильной техники.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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