Отмечается, что всего было уничтожено 475 самолетов ВСУ, 249 вертолетов, 6 945 беспилотников. Кроме того, было уничтожено 13 262 единицы специальной военной автомобильной техники.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

