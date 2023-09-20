МО РФ: С начала СВО уничтожено более 12 тысяч танков и других машин ВСУ
20 сентября 202314:36
Российские военные уничтожили свыше 12 тысяч украинских танков и бронированных машин с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что всего было уничтожено 475 самолетов ВСУ, 249 вертолетов, 6 945 беспилотников. Кроме того, было уничтожено 13 262 единицы специальной военной автомобильной техники.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Международные археологи обнаружили затонувший храм Афродиты у побережья Египта
- МО РФ: С начала СВО уничтожено более 12 тысяч танков и других машин ВСУ
- СМИ: Киев и Париж обсуждают передачу ВСУ истребителей Mirage 2000
- Российские системы ПВО перехватили четыре Storm Shadow в зоне СВО
- Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новостей о розыске
- ВС России за сутки сбили два украинских военных самолета
- Путин: Россия и Китай выступают за многополярный мир
- Минобороны России: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
- TAC: власти Украины через сайт «Миротворец» открыто угрожают американцам
- Путин: Товарооборот РФ и КНР в 2023 году приблизится к 200 млрд долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru