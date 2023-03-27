Марочко сообщил об уничтожении подкрепления ВСУ на Северском направлении

Российские военные уничтожили колонну техники и вооружения ВСУ, двигавшуюся в направлении Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«С направления населенного пункта Рай-Александровка ... уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска», — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

Кроме того, был ликвидирован личный состав: по предварительным данным, российские силы уничтожили украинскую батальонно-тактическую группу, пишет «Свободная пресса». Солдаты противника направлялись для усиления позиций и сдерживания наступления РФ.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ минируют дороги, ведут инженерные работы и возводят фортификационные сооружения на Купянском направлении, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУДНР

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