Марочко сообщил об уничтожении подкрепления ВСУ на Северском направлении
Российские военные уничтожили колонну техники и вооружения ВСУ, двигавшуюся в направлении Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С направления населенного пункта Рай-Александровка ... уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска», — отметил офицер в беседе с РИА Новости.
Кроме того, был ликвидирован личный состав: по предварительным данным, российские силы уничтожили украинскую батальонно-тактическую группу, пишет «Свободная пресса». Солдаты противника направлялись для усиления позиций и сдерживания наступления РФ.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ минируют дороги, ведут инженерные работы и возводят фортификационные сооружения на Купянском направлении, напоминает РИА ФАН.
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