«С направления населенного пункта Рай-Александровка ... уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска», — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

Кроме того, был ликвидирован личный состав: по предварительным данным, российские силы уничтожили украинскую батальонно-тактическую группу, пишет «Свободная пресса». Солдаты противника направлялись для усиления позиций и сдерживания наступления РФ.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ минируют дороги, ведут инженерные работы и возводят фортификационные сооружения на Купянском направлении, напоминает РИА ФАН.

