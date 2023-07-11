Марочко сообщил о существенном продвижении российских войск под Купянском

«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, также силы РФ освободили ряд территорий на востоке Харьковской области, пишет RT. Эксперт отметил, что продвижение российских военных заставляет киевские «оккупационные власти» эвакуировать государственные учреждения, а предпринимателей — сворачивать бизнес и перемещать его на Западную Украину.

В конце июня Марочко сообщил, что армия России прорвала первую линию обороны ВСУ на купянском направлении, противник бросает позиции, напоминает Ura.ru.

