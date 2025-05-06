Сын Роналду впервые вызван в юношескую сборную Португалии

Предполагается, что Криштиану‑младший впервые выйдет на поле за сборную в первом матче турнира 13 мая против команды Японии. Сейчас сын капитана сборной Португалии играет за детскую команду саудовского клуба «Ан-Наср». Сам 40-летний Роналду играет за взрослую команду с 2023 года, где также капитанствует.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», всего у Криштиану Роналду пятеро детей. Первый сын родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери. В июне 2017 года у футболиста родились разнополые близнецы от суррогатной матери Ева и Матео. 12 ноября 2017 года испанская модель Джорджина Родригес родила Роналду дочь Алану Мартину, а 18 апреля 2022 года - Беллу Эмеральду. Близнец последней дочери не выжил.

