Янтарный комбинат к 80-летию Победы создал сувенир «Вечный огонь» из янтаря

Отмечается, что сувенир изготовлен из балтийского янтаря и латуни.

Из самоцвета выполнены основание и пламя, а металл использован при создании пятиконечной звезды.

Диаметр янтарного основания составляет 90 миллиметров, а его толщина 20 миллиметров. В высоту сувенир достигает 60 миллиметров. Общий вес солнечного камня в изделии – 72 грамма.

Ранее на выставке в Пекине китайские, американские и канадские палеонтологи представили птенца доисторической птицы, который застыл в янтаре еще во времена динозавров и сохранился практически неповрежденным, напоминает «Свободная пресса».

