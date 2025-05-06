Янтарный комбинат к 80-летию Победы создал сувенир «Вечный огонь» из янтаря
Янтарный комбинат к 80-летию Победы создал сувенир «Вечный огонь» из янтаря, рассказали в пресс-службе комбината.
Отмечается, что сувенир изготовлен из балтийского янтаря и латуни.
Из самоцвета выполнены основание и пламя, а металл использован при создании пятиконечной звезды.
Диаметр янтарного основания составляет 90 миллиметров, а его толщина 20 миллиметров. В высоту сувенир достигает 60 миллиметров. Общий вес солнечного камня в изделии – 72 грамма.
Ранее на выставке в Пекине китайские, американские и канадские палеонтологи представили птенца доисторической птицы, который застыл в янтаре еще во времена динозавров и сохранился практически неповрежденным, напоминает «Свободная пресса».
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