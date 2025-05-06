Россия и Украина провели обмен пленными «205 на 205»
6 мая 202514:49
Россия вернула 205 военнослужащих из украинского плена, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что взамен были переданы 205 военнопленных ВСУ.
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Сейчас им оказывается помощь, добавили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что посреднические усилия при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.
Ранее стало известно, что ВСУ массово сдались в плен при попытке вторгнуться в Гоптаровку под Курском, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru