Россия и Украина провели обмен пленными «205 на 205»

Россия вернула 205 военнослужащих из украинского плена, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны отметили, что взамен были переданы 205 военнопленных ВСУ.

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Сейчас им оказывается помощь, добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что посреднические усилия при возвращении российских военных из плена оказали ОАЭ.

Ранее стало известно, что ВСУ массово сдались в плен при попытке вторгнуться в Гоптаровку под Курском, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Офис президента Украины/president.gov.ua
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУУкраинаПленные

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